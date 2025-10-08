Treviglio scritte e vetrine danneggiate in via Roma I residenti | Rumori forti all’ora di cena
Treviglio. Sarebbe stata una donna a imbrattare le vetrine e a danneggiare il negozio di via Roma, nel cuore della città, nella serata di lunedì 6 ottobre. Un gesto che, stando a quanto emerso, sembrerebbe legato a una vicenda di natura professionale. L’autrice del gesto avrebbe preso di mira un imprenditore, colpendo con un oggetto contundente le vetrine e tracciando insulti in vernice verde: “Vergognati Arturo testa di c.” e “Lavati la bocca prima di pronunciare il mio nome”. Le scritte, a caratteri ben visibili, sono comparse sulle due vetrine del locale. L’indomani mattina, le scritte sono state oscurate con del cellophane, in attesa della completa pulizia delle vetrine e della sistemazione dei danni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
