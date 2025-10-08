Tredicesima più ricca | verso una detassazione nella manovra 2026

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tredicesima più “ricca” e meno tassata potrebbe diventare realtà già dal prossimo anno. Il governo sta infatti valutando un intervento per ridurre la pressione fiscale sulla mensilità di dicembre, proposta sostenuta dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ne ha fatto una delle sue principali battaglie politiche. Le ipotesi allo studio. Nella legge di bilancio 2026, che dovrebbe muovere circa 16 miliardi di euro, sono allo studio due opzioni: Esenzione totale dall’Irpef sulla tredicesima;. Applicazione di una tassa sostitutiva ridotta, con un’aliquota tra il 5% e il 10%, simile a quella prevista per i premi di produttività. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

