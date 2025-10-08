Tre ragioni per cui la Russia provoca la Nato con la speranza che il mondo libero ci caschi

L’Occidente continua ad aspettare un’invasione che assomigli davvero a un’invasione – con carri armati che avanzano nel corridoio di Suwa?ki, nel caso specifico. Nel frattempo, la Russia è già dentro casa. Non con le forze convenzionali, ma con tutto il resto: operazioni di influenza che avvelenano il dibattito civile, omicidi mirati, corruzione strategica che sovverte la politica, leggi utilizzate come arma per bloccare la difesa europea collettiva, pseudo-esperti e influencer celebrati che mentono per rubli – a volte senza nemmeno rendersene conto. Gli aerei russi non hanno bombardato Tallinn; i droni sulla Polonia non trasportavano carichi esplosivi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Tre ragioni per cui la Russia provoca la Nato, con la speranza che il mondo libero ci caschi

