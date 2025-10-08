Un gruppo di ricercatori ha annunciato ieri di aver invertito la progressione dell’Alzheimer nei topi, un risultato che accende la speranza per una potenziale cura di questa devastante forma di demenza negli esseri umani. Lo studio, pubblicato sulla rivista Signal Transduction and Targeted Therapy, descrive un approccio innovativo che non si concentra direttamente sui neuroni, ma ripara una componente critica del cervello responsabile di tenere lontane le tossine. La chiave della scoperta risiede nel ripristino della barriera emato-encefalica, quella sorta di guardiano vascolare che protegge il cervello dalle sostanze dannose e regola il flusso sanguigno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Tre iniezioni e l’Alzheimer è regredito nei topi: è l’inizio della cura?