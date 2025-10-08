Tre giovani morti sulla Statale 96 prosegue il processo La mamma di Sara | Vite stroncate per superficialità

“Ascoltare l'imputato all'udienza mi ha suscitato varie emozioni, essenzialmente tristezza e rabbia”. A parlare è Anna Mideja, madre di Sara Grimaldi, la 19enne morta assieme a Elisa Buonsante (25 anni) e Michele Traetta (21 anni) nel tragico incidente avvenuto l'11 dicembre del 2022 sulla. 🔗 Leggi su Baritoday.it

