Tre giorni di musica elettronica | Robot16 è Dream On

Robot16 - Dream On: dal 9 all’11 ottobre. Acid Arab, Alessandro Cortini, Apparat, C’Mon Tigre, Ela Minus, Lino Capra Vaccina e Mai Mai Mai, Lorenzo Senni, Rival Consoles, Sama’ Abdulhadi sono alcuni dei protagonisti dell’edizione 2025 di ROBOT16.Tra i grandi spazi industriali del DumBO e la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it