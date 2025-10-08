Tre giorni di musica elettronica | Robot16 è Dream On
Robot16 - Dream On: dal 9 all’11 ottobre. Acid Arab, Alessandro Cortini, Apparat, C’Mon Tigre, Ela Minus, Lino Capra Vaccina e Mai Mai Mai, Lorenzo Senni, Rival Consoles, Sama’ Abdulhadi sono alcuni dei protagonisti dell’edizione 2025 di ROBOT16.Tra i grandi spazi industriali del DumBO e la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: giorni - musica
A Portico torna "La caccia e i suoi sapori" per una due giorni di gastronomia, natura e musica dal vivo
Tre giorni con il circo itinerante dell’Appennino. Spettacoli per tutte le età tra musica e acrobazie
Polverigifest: due giorni di musica, teatro e danza. Tra gli ospiti Ninni Bruschetta e Federica De Benedittis
Tre giorni di musica, danza e formazione al Palacongressi per la quarta edizione del festival nel segno di Raffaella Carrà - facebook.com Vai su Facebook
#Milano chiama scienza e musica! Nascono gli #HarmonyDays: 11-12 ottobre 2025 al Centro Congressi @FondCariplo Due giorni di incontri per scoprire la musica come cura, educazione, inclusione e benessere. Ingresso gratuito ? http://harmony - X Vai su X
Steffani Electhree Days 2025 porta tre giorni di musica elettronica a Castelfranco Veneto - Tre giorni di musica elettronica al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto con Steffani Electhree Days 2025 tra masterclass e concerti. Da nordest24.it
A Scano di Montiferro tre giorni di libri, musica e incontri - L'ottava edizione di Bookolica riparte da questo interrogativo per tre giorni di libri, incontri, musica, teatro e laboratori che animeranno Scano di Monti ... Riporta msn.com