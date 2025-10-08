Tre giorni di festa nel regno della Mortadella

Tre giorni di festa per la Regina Rosa della gastronomia bolognese. Così Zola si prepara ad accogliere la 17esima edizione di ‘ Mortadella, please ’, il festival internazionale che condurrà cittadini, visitatori e turisti alla scoperta dei sapori del territorio. Da venerdì a domenica, la festa prenderà vita nella piazza e nelle aree circostanti il municipio, con un programma che spazierà dalle degustazioni agli showcooking, senza dimenticare le numerose attività pensate per valorizzare le eccellenze locali. "Uno dei modi migliori per raccontare non solo da dove veniamo, ma anche chi siamo – spiega Davide Dall’Omo, sindaco di Zola Predosa – Questo evento rappresenta un’occasione unica, un modo per vivere e riscoprire la mortadella in tutte le sue forme, da quelle più classiche fino a quelle più creative, innovative e sorprendenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tre giorni di festa nel regno della Mortadella

In questa notizia si parla di: giorni - festa

Naviglio, stasera cala il sipario sull'edizione 2025 dopo 120 giorni di festa

Festa dell’Apparizione: dieci giorni tra fede e tradizione in Borgo Santa Caterina

Festa del mare ad Ancona: 3 giorni di eventi e fuochi d’artificio, Fabrizio Moro in concerto

? ? PROGRAMMA PIROTECNICO DEI GIORNI DI FESTA - facebook.com Vai su Facebook

Tre giorni di festa per il nuovo Granduca del Lussemburgo: e i figli Charles e François sono i protagonisti della cena di gala - L'insediamento di Guillaume V è l'occasione per conoscere una nuova generazione di royals, pronta a prendersi la scena, a cominciare da Amalia dei Paesi Bassi ed Elisabeth del Belgio ... Secondo msn.com

Tre giorni di festa tra eventi e birra - L’associazione gemellaggi di Montespertoli, con il patrocinio del Comune di Montespertoli, presenta il 32esimo “Appuntamento con ... Scrive lanazione.it