Tre giorni di eventi con Fondazione Arena al Teatro Filarmonico

Veronasera.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’autunno, riprendono le attività di Fondazione Arena di Verona al Teatro Filarmonico. Venerdì 10 ottobre, alle ore 17, il foyer del Teatro Filarmonico ospiterà la presentazione della Stagione Artistica 2026: un evento aperto agli abbonati e a tutto il pubblico in cui Cecilia Gasdia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giorni - fondazione

La Fondazione Courmayeur fa 35 anni e mette a fuoco il Golden Power: due giorni tra analisi e tavole rotonde interdisciplinari

La Fondazione Courmayeur fa 35 anni e mette a fuoco il Golden Power: due giorni di studi interdisciplinari e confronti

tre giorni eventi fondazioneAlpini, tre giorni di festa e castello tricolore a Villafranca per l’anniversario - Alpini al castello di Villafranca per il 153esimo anniversario della fondazione: tre giorni di eventi, incontri e celebrazioni. veronaoggi.it scrive

tre giorni eventi fondazioneTre giorni dedicati alla birra artigianale, musica e street food nel cuore di Saluzzo - Dal 3 al 5 ottobre il centro città si trasformerà in un percorso di gusto e intrattenimento, con dodici birrifici, locali aderenti e tante attività per tutte le età ... Come scrive cuneodice.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Giorni Eventi Fondazione