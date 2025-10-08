Tre giorni di confronto a Sala Consilina al ‘Forum Day’
Tempo di lettura: < 1 minuto Oltre 250 giovani da tutta la provincia di Salerno, tre giorni di lavori, undici comuni coinvolti e un obiettivo ambizioso: scrivere il “Manifesto dei Giovani” e consegnarlo simbolicamente alle istituzioni. È tutto pronto per la nona edizione del “Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili”, in programma dal 10 al 12 ottobre nel Vallo di Diano, con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo. Organizzato dal Coordinamento provinciale dei Forum dei giovani della provincia di Salerno, insieme a undici Forum comunali del territorio, l’evento si conferma come il principale appuntamento di confronto, partecipazione e progettazione politica dedicato alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
