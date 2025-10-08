Travolto in bici da un furgone e portato con l' elisoccorso in ospedale | 83enne gravissimo al Maggiore

Un uomo in bicicletta è stato travolto da un furgone: è grave ed è stato trasportato in volo in codice rosso all’ospedale maggiore di Parma con l’Elisoccorso.L’incidente si è verificato in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, 83 anni, ha subito un trauma cranico ed è gravissimo al Maggiore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: travolto - bici

