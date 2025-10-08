Travaglio a La7 | Il nuovo antisemitismo ha un responsabile e si chiama Netanyahu

" L'antisemitismo è un fenomeno purtroppo antico che si è sempre nutrito di leggende nere, fake news, radici religiose, radici laiche. Ma dall'8 ottobre è iniziato un altro antisemitismo, un neo antisemitismo che ha un unico responsabile: Netanyahu con il suo governo ". Così Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, interviene a Otto e mezzo, su La7, commentando l'allarme lanciato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e da papa Leone XIV che, in occasione del nel secondo anniversario del 7 ottobre, hanno espresso preoccupazione sui rischi di un crescente antisemitismo in Italia.

In questa notizia si parla di: travaglio - nuovo

