Trastevere il senzatetto Greg trovato morto in strada | indagini in corso Un testimone | Ho sentito delle urla

È stato trovato senza vita in viale Trastevere, nel cuore di Roma, Greg, un uomo senza fissa dimora molto conosciuto nella zona. Viveva tra le vie del rione, spesso aiutato dai residenti e dai commercianti del quartiere. Il corpo è stato rinvenuto nella notte tra lunedì e martedì da alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Trastevere e il personale sanitario del 118, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo le prime informazioni raccolte, Greg presentava ferite alla testa e alle braccia, elementi che hanno spinto gli inquirenti a non escludere l’ipotesi di un’aggressione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Trastevere, il senzatetto Greg trovato morto in strada: indagini in corso. Un testimone: “Ho sentito delle urla”

Tragedia a Roma, senzatetto trovato senza vita in piazza a Trastevere: si indaga sulle cause della morte

Trastevere, il senzatetto Greg morto in strada. Il testimone: "Le urla e poi l'ho trovato senza vita"

