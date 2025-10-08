Trasporto scolastico e disagi Stp | Guasto autobus risolto in breve tempo
BRINDISI - Trasporto scolastico e disagi per gli studenti. Ieri, 7 ottobre, BrindisiReport aveva accolto la segnalazione di un lettore in merito al ritardo di arrivo di un pullman diretto a Tuturano, che aveva lasciato per diverso gli studenti in attesa per strada. A seguito dell'episodio, oggi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: trasporto - scolastico
Trasporto scolastico, cambiano le corse dell’autobus: si passa da quattro a tre linee
Montenero, la protesta dei genitori delle Carducci: "Lezioni al via ma senza trasporto scolastico, per noi gravi disagi"
Trasporto scolastico dei minori con disabilità, dal Comune 30mila euro alle famiglie
Da ieri sono ripartiti i servizi di mensa e trasporto scolastico. Questa mattina, insieme all’assessora Lea Vergatti e il responsabile del settore pubblica istruzione Mauro Lagrasta, ho fatto visita alla mensa della scuola Peter Pan per verificare di persona l’avvio d - facebook.com Vai su Facebook
"I bus scolastici saltano ancora: disagi ormai quotidiani per gli studenti" - Anche oggi, martedì 7 ottobre, decine di studenti sono rimasti a piedi davanti alle scuole di Brindisi, in ... Da brindisireport.it
Trasporto scolastico, la protesta continua: "Poche corse per la linea 164, studenti a piedi" - I genitori degli studenti delle scuole medie Franchini e succursale Saffi di Santarcangelo parlano di un ... Secondo msn.com