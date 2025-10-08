Trasporto aereo Wilson | Il governo italiano intervenga su connettività
“Penso sia tempo che il governo italiano faccia qualcosa riguardo alla connettività perché non c'è dubbio che le persone nelle regioni siano abituate ad avere accessi e tariffe basse, ma non possono arrivare a Roma". Lo ha detto il ceo di Ryanair, Eddie Wilson, all’Adnkronos. "Sono stato in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Eddie Wilson (Ryanair): "Ita? Andrà avanti zoppicando. Con il governo italiano rapporti buoni". L'intervista - Il ceo di Ryanair, Eddie Wilson, parla con Adnkronos della situazione di Ita: crescita bloccata, costi aeroportuali insostenibili a Fiumicino, e richieste al governo per rimuovere l’addizionale munici ... Da adnkronos.com
Ryanair elimina un aereo a Roma: “Tasse e tariffe aeroportuali alte. Scelte dannose”. Ecco le rotte - La compagnia low cost attacca il governo e Aeroporti di Roma: “Se eliminate questi prelievi, investiremo 4 miliardi di dollari nel vostro Paese schierando 40 ... Lo riporta repubblica.it