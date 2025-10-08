Firmato il contratto di locazione che ufficializza il trasferimento del Distretto sanitario di Grottammare dal civico 69 al civico 35 della stessa via Crucioli. Alla presenza del sindaco Alessandro Rocchi e del segretario generale Stefania Pasqualini, l’architetto Liliana Ruffini, responsabile del Patrimonio, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, e Giovanni Ferrari, direttore del settore Patrimonio dell’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Ascoli Piceno, hanno formalizzato l’accordo che garantirà la continuità dei servizi sanitari sul territorio. L’apertura della nuova sede è imminente e metterà a disposizione della cittadinanza ambulatori e uffici in ambienti appositamente rimodernati, storicamente occupati dall’Informagiovani e poi dal Sai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trasloco del distretto sanitario, firmato il contratto per via Crucioli