Trasloco del distretto sanitario firmato il contratto per via Crucioli
Firmato il contratto di locazione che ufficializza il trasferimento del Distretto sanitario di Grottammare dal civico 69 al civico 35 della stessa via Crucioli. Alla presenza del sindaco Alessandro Rocchi e del segretario generale Stefania Pasqualini, l’architetto Liliana Ruffini, responsabile del Patrimonio, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, e Giovanni Ferrari, direttore del settore Patrimonio dell’Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Ascoli Piceno, hanno formalizzato l’accordo che garantirà la continuità dei servizi sanitari sul territorio. L’apertura della nuova sede è imminente e metterà a disposizione della cittadinanza ambulatori e uffici in ambienti appositamente rimodernati, storicamente occupati dall’Informagiovani e poi dal Sai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
