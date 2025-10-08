Trasforma il parcheggio in discarica | imprenditore denunciato

Arezzonotizie.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'area di proprietà comunale di Bibbiena, situata nel paese di Soci, torna a disposizione della comunità, dopo il sequestro e quindi la denuncia eseguiti dai Carabinieri Forestali del nucleo di Bibbiena, a seguito del rilevamento dell’abbandono illecito di materiali di lavoro in uno spazio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

