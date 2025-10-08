Trame di futuro | l’Agenda che cambia il Mondo | nuovo ciclo di webinar organizzato da Deascuola e ASviS

Tre incontri online gratuiti, rivolti a docenti di ogni ordine e grado, per offrire strumenti e spunti sul ruolo della scuola in un mondo in continuo cambiamento. Scenari, territorio e disuguaglianze al centro degli incontri.  Come può la scuola essere un luogo generativo in grado di accogliere, orientare e accompagnare studenti e studentesse nella costruzione . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

