Train Dreams | il trailer del film Netflix da non farsi scappare a novembre

Today.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si intitola “Train Dreams” è il nuovo film Netflix che dovete tenere d'occhio questo autunno. Diretto da Clint Bentley e scritto dallo stesso regista insieme a Greg Kwedar, entrambi candidati all'Oscar e già autori di "Sing Sing", questo lungometraggio è tratto dal popolare racconto di Denis. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: train - dreams

Netflix punta agli Oscar con Train Dreams, ecco l'epico teaser del film con Joel Edgerton

Train Dreams, il film drammatico di Netflix da tenere d'occhio questo autunno

Joel Edgerton e Felicity Jones alle prese con un mondo che sta cambiando nel trailer di Train Dreams

train dreams trailer filmJoel Edgerton e Felicity Jones alle prese con un mondo che sta cambiando nel trailer di Train Dreams - Arriverà a novembre nelle sale americane e in streaming su Netflix il film che ha conquistato il pubblico del Sundance Film Festival. Segnala movieplayer.it

train dreams trailer filmNetflix drops trailer for 'best film of the year' that already has 98% rating - Rotten Tomatoes critics awarded the drama an impressive 98% rating, with the consensus stating: "A gorgeous meditation on America, ably shouldered by one of Joel Edgerton's very best performances, ... Da express.co.uk

Cerca Video su questo argomento: Train Dreams Trailer Film