Tragico incidente in moto l’attore muore a soli 35 anni

Tvzap.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova tragedia scuote il mondo dello spettacolo. Un artista amatissimo, simbolo della musica e del cinema punjabi, si è spento troppo presto dopo undici giorni di agonia in ospedale. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto profondo tra fan, colleghi e amici, che ancora non riescono a credere a quanto accaduto. Leggi anche: “Ho un cancro”. Calcio sotto shock, l’annuncio del campione gela tutti Leggi anche: “È stato operato”: il ministro Crosetto in ospedale, cosa succede Incidente fatale: la dinamica e i primi soccorsi. Il dramma è avvenuto il 27 settembre, nei pressi di Baddi, località tra le colline dell’Himachal Pradesh. 🔗 Leggi su Tvzap.it

tragico incidente in moto l8217attore muore a soli 35 anni

© Tvzap.it - Tragico incidente in moto, l’attore muore a soli 35 anni

In questa notizia si parla di: tragico - incidente

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Tragico incidente in autostrada: schianto inevitabile, con un morto e un ferito

Tragico incidente sul lavoro, operaio cade dal camion e muore: aveva 61 anni

tragico incidente moto l8217attoreL’attore Rajvir Jawanda vittima di un incidente in moto: è morto a 35 anni - Lo scorso 27 settembre è stato vittima di un incidente in moto: per evitare un gregge di pecore vagante ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Tragico Incidente Moto L8217attore