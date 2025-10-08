Tragedia in spiaggia a Ischia muore un turista

Napolitoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forio sull'isola d'Ischia un turista della Repubblica ceca è morto sulla spiaggia del Fortino (a pochi passi dalla Chiaia). in seguito ad un improvviso malore. Aveva 50 anni.Sul posto sono giunte polizia, carabinieri e un'ambulanza del 118 il cui personale medico non ha potuto fare altro che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

