Tragedia in REMS Ciambriello | Strutture senza sicurezza interna

Tempo di lettura: 2 minuti Ha toccato l’opinione pubblica la grave tragedia che si è consumata nella Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di San Nicola Baronia, in provincia di Avellino, dove un ospite della struttura, dopo essere stato aggredito con una ferocia inaudita, da un altro giovane ospite della struttura, giunto presso l’Ospedale Moscati di Avellino è morto lunedì scorso a causa di un peggioramento delle sue condizioni cliniche. L’aggressione si è consumata con pugni e calci diretti alla testa, provocando la perdita di coscienza della vittima, un sessantenne di origine napoletana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia in R.E.M.S., Ciambriello: “Strutture senza sicurezza interna”