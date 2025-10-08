Tragedia in Italia lo sfrattano e lui non regge | il gesto estremo e straziante Trovato così atroce

Tragedia a Sesto San Giovanni, dove un uomo di  71 anni  è morto nella mattinata di mercoledì dopo essersi  gettato dal sesto piano della propria abitazione. Il drammatico gesto è avvenuto  durante l’esecuzione di uno sfratto, mentre sul posto erano presenti l’ufficiale giudiziario e il suo avvocato. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano — che viveva da solo in un appartamento di  via Puricelli Guerra  — avrebbe aperto la porta all’arrivo dei funzionari, ma pochi istanti dopo, in un momento di disperazione,  si è lanciato nel vuoto dal balcone. L’impatto è stato fatale: nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, il personale del  118  non ha potuto far altro che  constatare il decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

