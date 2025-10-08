Tragedia in A22 | si schianta col furgone contro un camion e muore
Un incidente dall’esito drammatico quello avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 8 ottobre sull’Autostrada del Brennero: il conducente di un furgone, di cui per il momento non sono state rese note le generalità, è deceduto a seguito di uno schianto tra il mezzo su cui stava viaggiando e un. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - schianta
Aereo si schianta su una scuola e diventa una palla di fuoco: è tragedia (VIDEO)
Sbanda, si schianta sul guardrail, poi lo scavalca e viene travolto: tragedia in autostrada, morto automobilista
Tragedia sulla Statale, auto si schianta contro un bus: due morti e cinque feriti
Tragedia sulla strada di Porrona: si schianta contro un albero e muore. Altre due persone ferite Leggi la notizia qui: https://www.ilgiunco.net/2025/10/04/tragedia-sulla-strada-di-porrona-si-schianta-contro-un-albero-e-muore-altre-due-persone-ferite/ e clicca su - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia sulla strada di Porrona: si schianta contro un albero e muore. Altre due persone ferite - Il Giunco - X Vai su X
Si schianta in bici contro un furgone, grave in ospedale - Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 8 in via Madonna dei Lumi a San Severino Marche (Macerata). Riporta ansa.it