Tragedia di Linate Piacenza non dimentica nel 24° anniversario

Nel 24° anniversario della tragedia di Linate, dove lo scontro sulla pista dell'aeroporto tra un volo di linea SAS e un jet privato provocò la morte di 118 persone, anche il Comune di Piacenza ha reso un sentito tributo alla memoria delle vittime, ricordando in particolare Luca Polastri, Marco. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il controllore di volo di Linate Massimiliano Monticone e la figlia Simona morti in ultraleggero: la procura apre un fascicolo sulla tragedia

Clanezzo: 24 anni fa la tragedia di Linate. Nell’aereo morirono Giovanni, Clara e Michele Rota https://valbrembanaweb.com/redazionale/clanezzo-24-anni-fa-la-tragedia-di-linate-nellaereo-morirono-giovanni-clara-e-michele-rota/… via @Val Brembana Web - X Vai su X

La tragedia di Linate, 24 anni dopo: “Un boato che l’Italia non dimentica” - Disastro aereo di Linate, 8 ottobre 2001: errore fatale e 118 vittime in uno scontro devastante, tra boati e testimonianze di sopravvissuti. catania.liveuniversity.it scrive

'Milano non dimentica vittime Linate' - "Nell'anniversario della tragedia di Linate di 14 anni fa Milano non dimentica le vittime e i loro famigliari, perché quanto accaduto ha colpito al cuore l'intera comunità, ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it