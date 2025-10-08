Tragedia a Sesto uomo si butta dal sesto piano | stava per essere sfrattato
Si è lanciato dalla finestra della sua abitazione al sesto piano all'arrivo dell'ufficiale giudiziario. In casa ha lasciato un biglietto. È successo a Sesto San Giovanni, nella mattina di mercoledì 8 ottobre. La vittima è un uomo italiano di 71 anni. Il gesto estremoQualche minuto dopo le 9 del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - sesto
Tragedia a Sesto San Giovanni: incendio nella notte in un appartamento, c’è un morto
Tragedia a Napoli: tre operai precipitano dal sesto piano, tutti morti sul colpo
Tragedia a Napoli: tre operai precipitano dal sesto piano, tutti morti sul colpo
Precipitò dal sesto piano della scala antincendio, la famiglia: “Giustizia per Laura” Tragedia all'ospedale Santa Rosa - L'avvocatessa di parte civile spera nel tribunale per evitare la prescrizione - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia a Sesto San Giovanni: un 71enne si lancia dal balcone della sua abitazione sotto sfratto - Disperazione, paura, solitudine: c'è tutto in quel gesto estremo, compiuto questa mattina dopo le 9 a Sesto San Giovanni, hinterland Nord Est di Milano, in via ... Secondo settenews.it
Anziano muore buttandosi dal sesto piano mentre gli notificano lo sfratto: dramma a Sesto San Giovanni - L’uomo, di 71 anni, era nel suo appartamento in via Puricelli Guerra insieme al suo avvocato e all’ufficiale giudiziario giunto per lo sfratto. Come scrive msn.com