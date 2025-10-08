Tragedia a Sesto un uomo si lancia dalla finestra all' arrivo dell' ufficiale giudiziario | era lì per lo sfratto
Si è lanciato dalla finestra della sua abitazione al sesto piano all'arrivo dell'ufficiale giudiziario. In casa ha lasciato un biglietto. È successo a Sesto San Giovanni, nella mattina di mercoledì 8 ottobre. La vittima è un uomo italiano di 71 anni. Il gesto estremoQualche minuto dopo le 9 del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
