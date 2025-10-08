Tragedia a Sesto San Giovanni 71enne siciliano si getta dal sesto piano all’arrivo dell’ufficiale giudiziario per lo sfratto e muore

Morire di sfratto gettandosi dal balcone di casa sfinito da una condizione non più sopportabile di disagio psicologico e di timori per la propria sopravvivenza: è questa la tragedia emersa questa mattina a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove un uomo siciliano di 71 anni si è lanciato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo e al quale non poteva più far fronte in alcun modo.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

