Tragedia a Castelfranco Emilia | 92enne uccide la moglie e si toglie la vita gettandosi dal balcone

Lei colpita a morte con un coltello, lui trovato senza vita sull'asfalto dopo un volo dal secondo piano. Così sono morti Enzo Manzini, 92 anni, e la moglie Maria Capitati, 88, nel tardo pomeriggio di lunedì 7 ottobre a Castelfranco Emilia (Modena). Gli investigatori non hanno dubbi: l'uomo avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita, sopraffatto dalla disperazione per i gravi problemi di salute di entrambi. La scoperta dei corpi. La coppia viveva in via Saetti, in un tranquillo condominio dove era conosciuta e rispettata. È stato il corpo di Manzini, trovato sull'asfalto da alcuni passanti, a far scattare l'allarme.

