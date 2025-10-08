Luceverde Roma buonasera in progressivo miglioramento il traffico sul Raccordo Anulare in centro congestionata la circolazione Per lo svolgimento di una manifestazione nell'area di Caracalla chiusa la carreggiata laterale di viale delle Terme di Caracalla nel tratto compreso tra Largo vittime del terrorismo e sale Numa Pompilio e svolgimento una seconda manifestazione con corteo partita alle 18:30 da via Celio vibenna e che giungerà in Piazzale Ostiense percorrendo via di San Gregorio viale Aventino viale della Piramide Cestia e Porta San Paolo previste chiusure e deviazioni lungo il percorso per i dettagli di questa altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-10-2025 ore 20:30