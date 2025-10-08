Luceverde Roma Bentrovati al quartiere Trieste la polizia locale segnala difficoltà di circolazione per incidente in piazza Annibaliano altezza via Bressanone chiusure temporanee traffico incolonnato per incidente su via Laurentina in corrispondenza di via Acqua Acetosa Ostiense code a partire da via Ignazio Silone in direzione del raccordo anulare sullo stesso raccordo anulare code a tratti tra via Cassia e via Casilina in direzione Appia rallentamenti e code per traffico anche in esterna tra la Roma Fiumicino e la via del mare e proseguendo code a tratti tra Laurentina e il video per Napoli congestionato il traffico sulla Tangenziale Est in entrambi i sensi di marcia in zona Castel di Leva traffico incolonnato per incidente su via Ardeatina altezza via di Porta medaglia nelle due direzioni di marcia in corso una manifestazione nell'area di Caracalla chiusa la carreggiata laterale viale delle Terme di Caracalla nel tratto compreso tra Largo vittime del terrorismo e Piazzale Numa Pompilio possibili difficoltà di circolazione per il traffico di zona prevista per le 18:30 di oggi una manifestazione con corteo che partendo da via Celio vibenna giungerà in Piazzale Ostiense percorrendo via San Gregorio viale Aventino via della Piramide Cestia e Porto San Paolo previste chiusure e deviazioni lungo il percorso per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-10-2025 ore 18:30