Traffico Roma del 08-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente sulla tangenziale est all'altezza di via delle palle in direzione Stadio Olimpico si transita su carreggiata ridotta manifestazione in programma a partire dalle 17 nel area di Caracalla chiusa la carreggiata laterale di via delle Terme di Caracalla nel tratto compreso tra Largo vittime del terrorismo e Piazzale Numa Pompilio possibili difficoltà di circolazione per il traffico di zona prevista dalle 18:30 di oggi una manifestazione con corteo che partendo da via Celio vibenna aggiungerai in Piazzale Ostiense percorrendo via San Gregorio viale Aventino via della Piramide Cestia e Porta San Paolo previste chiusure e deviazioni lungo il percorso via da questa mattina lavori di potatura in via Magna Grecia fino al 15 ottobre riduzione di carreggiata all'altezza Largo Magna Grecia

