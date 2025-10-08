Traffico Roma del 08-10-2025 ore 16 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente sulla tangenziale est all'altezza di via delle palle in direzione Stadio Olimpico si transita su carreggiata ridotta manifestazione in programma a partire dalle 17 nel area di Caracalla chiusa la carreggiata laterale di via delle Terme di Caracalla nel tratto compreso tra Largo vittime del terrorismo e Piazzale Numa Pompilio possibili difficoltà di circolazione per il traffico di zona prevista dalle 18:30 di oggi una manifestazione con corteo che partendo da via Celio vibenna aggiungerai in Piazzale Ostiense percorrendo via San Gregorio viale Aventino via della Piramide Cestia e Porta San Paolo previste chiusure e deviazioni lungo il percorso via da questa mattina lavori di potatura in via Magna Grecia fino al 15 ottobre riduzione di carreggiata all'altezza Largo Magna Grecia https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30
Incidente Salaria per Roma, traffico deviato: lunghe code e macchine verso Belmonte - facebook.com Vai su Facebook
Il tram potrebbe ridurre traffico e inquinamento, ma la rete capitolina resta ferma tra ritardi, progetti bloccati e manutenzione carente. https://odisseaquotidiana.com/2025/07/paradosso-tram-roma.html… #MobilitàUrbana #Roma - X Vai su X
Traffico Roma del 08-10-2025 ore 16:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità incidente sulla tangenziale est all'altezza di via delle palle ... romadailynews.it scrive
Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con gli aggiornamenti sulla Statale Flaminia ... Scrive romadailynews.it