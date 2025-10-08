Traffico Roma del 08-10-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità saranno 22 le linee del trasporto pubblico dei a te questa sera in centro dalle 18:30 alle 21 per il corteo dal Colosseo a Piazzale Ostiense la manifestazione indetta in solidarietà con il popolo palestinese percorre rabbia di San Gregorio viale Aventino e viale della Piramide Cestia sono già in vigore i divieti di sosta nell'area di Porta San Paolo prevista la partecipazione di circa 3000 persone lavori sulla tangenziale est nel tratto sopraelevato a cura di Anas Per consentire gli interventi sono in atto stringi menti di carreggiata su via Prenestina tra piazzale Prenestino e Piazza caballini in entrambi i sensi di marcia possibili risentimenti al traffico 10 ottobre un nuovo sciopero del trasporto pubblico nella sola rete Atac saranno possibili disagi dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 A fine servizio i dettagli su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
