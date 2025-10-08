Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul Raccordo Anulare all'altezza dello svincolo della Pisana code per un veicolo in fiamme in direzione Appia code sulla Cassia dal raccordo in entrata sulla Ardeatina coda in direzione raccordo traffico intenso Tiburtina in uscita Sono scattati già questa mattina i divieti di sosta nell'area di Porta San Paolo per la manifestazione che sfilerà questa sera dalle 18:30 a via Celio vibenna Piazzale Ostiense il corteo percorrerà via di San Gregorio viale Aventino e viale della Piramide Cestia per lavori sulla tangenziale est e sono tristi incidenti su via Prenestina tra piazzale Prenestino e Piazza Gabellini in entrambi i sensi di marcia di sentimenti al traffico anche in via dello Scalo San Lorenzo infine è chiusa al transito la carreggiata laterale di viale delle Terme di Caracalla tra Piazzale Numa Pompilio e largo delle Terme di Caracalla rallentamenti e limitazioni https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-10-2025 ore 11:30