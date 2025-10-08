Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e da Appia traffico in coda anche in esterna tra la Viola è la via del Mare trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico traffico in coda anche tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni trafficata la via Flaminia con code tra Labaro e via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria concludi tra Fidene l'uscita per la tangenziale traffico rallentato concludi sulla via Pontina tra Spinaceto e l'Eur code sempre per traffico anche sulla Cristoforo Colombo tra via pim via di Malafede in direzione Roma prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico fino al 8 dicembre stop a tutti i tram cittadini ci riferiamo Dunque alle linee 2 Otto 14:19 il fermo lo ricordiamo Si rende necessario per consentire i lavori alla struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area di via Prenestina di corse con autobus che copriranno lenta e le tratte tranviarie dei tagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-10-2025 ore 08:30