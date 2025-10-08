Traffico Roma del 08-10-2025 ore 08 | 30
Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo concludi tra Casilina e da Appia traffico in coda anche in esterna tra la Viola è la via del Mare trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra il raccordo è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico traffico in coda anche tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni trafficata la via Flaminia con code tra Labaro e via dei due punti verso il centro città analoga situazione sulla via Salaria concludi tra Fidene l'uscita per la tangenziale traffico rallentato concludi sulla via Pontina tra Spinaceto e l'Eur code sempre per traffico anche sulla Cristoforo Colombo tra via pim via di Malafede in direzione Roma prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico fino al 8 dicembre stop a tutti i tram cittadini ci riferiamo Dunque alle linee 2 Otto 14:19 il fermo lo ricordiamo Si rende necessario per consentire i lavori alla struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area di via Prenestina di corse con autobus che copriranno lenta e le tratte tranviarie dei tagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 20-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 19-07-2025 ore 11:30
Incidente Salaria per Roma, traffico deviato: lunghe code e macchine verso Belmonte - facebook.com Vai su Facebook
Il tram potrebbe ridurre traffico e inquinamento, ma la rete capitolina resta ferma tra ritardi, progetti bloccati e manutenzione carente. https://odisseaquotidiana.com/2025/07/paradosso-tram-roma.html… #MobilitàUrbana #Roma - X Vai su X
Traffico Roma del 08-10-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma Buongiorno intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e di raccordo anulare traffico in coda ... Segnala romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 07:25 - Astral infomobilità mercoledì 8 ottobre ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio abbiamo subito così ci metti la ... Riporta romadailynews.it