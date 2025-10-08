Luceverde Roma Buongiorno intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma sud con code tra Torrenova e di raccordo anulare traffico in coda anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia in esterna traffico in coda tra via della Pisana è l'uscita per la Roma Fiumicino segnalato anche un incidente trafficato tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra cervare l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico code per traffico sulla via Flaminia tra Labaro e di 2 punti in direzione del centro città stessa situazione sulla via Salaria con code tra Fidene il bivio per la tangenziale lunghe code sulla via Pontina tra Pomezia e via di Pratica in direzione Roma segnalato anche un incidente trafficata la Cristoforo Colombo con code tra via Pindaro e via di Malafede in direzione della capitale dettagli su questa e altre sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-10-2025 ore 07:30