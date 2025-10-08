luce verde Lazio non trovati e rallentamenti per incidente sul Raccordo Anulare in prossimità dello svincolo per via Salaria in carreggiata esterna Quindi verso la Cassia sempre sul raccordo code a tratti per traffico intenso in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e il video per Napoli in km di coda sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nuova il raccordo anulare verso Roma e rallentamenti per traffico intenso lungo la via Pontina tra Pomezia e Aprilia in direzione Terracina in tema di lavori notturni in programma alla chiusura dello svincolo di Valmontone sulla uno sia in entrata sia in uscita in direzione Napoli dalle 22 alle 5 chiusura anche dello svincolo di Cassino dalle 1 alle 6 si entra stazione uscita in direzione Roma ricordiamo i lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino con chiusura tra Tina superiore Belmonte Castello In entrambe le direzioni lavori solo nella galleria capodichina termine degli interventi è previsto per fine ottobre è tutto da Marina riccomi Grazie per l'attenzione un servizio alcune in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 08-10-2025 ore 17:30