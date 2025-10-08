Traffico Lazio del 08-10-2025 ore 09 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità resta chiuso un tratto di San Godenzo in prossimità dell'incrocio con via Signa per la rottura di una conduttura dell'acqua prestare attenzione alla segnaletica per lavori di potatura in viale Giotto Fino al prossimo 24 ottobre il transito avverrà a senso unico alternato in base all' avanzamento dei lavori possibili ripercussioni sul traffico di zona proseguono i lavori di riqualificazione urbana di Piazza dei Cinquecento e adiacenti fino a fine ottobre è previsto il divieto di transito sulla corsia lato stazione Termini tra via Gioberti e via Cavour fino al 8 dicembre stop a tutti i tram cittadini ci ritiriamo Dunque alle linee 2358 14:19 il fermo lo ricordiamo si è reso necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata della tangenziale nell'area di via Prenestina disposte corse con autobus che copriranno l'internet rate tranviarie dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

