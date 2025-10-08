Tracce e reperti della Via Emilia | Un patrimonio di grande valore

Sulle tracce della Via Emilia Altinate. E dalle indagini archeologiche, in corso in questi giorni a Vigarano Pieve, affiorano reperti che indicano una strada. Al lavoro ci sono gli esperti dell’associazione di promozione sociale e volontariato archeologico HYDRIA A.p.s. Nei giorni scorsi il sindaco Davide Bergamini, con l’assessore alla scuola Daniela Patroncini e il vicesindaco Zanella, sono stati sugli scavi: "Dopo mesi di studi e carotaggi, siamo entrati nella seconda fase di indagine, quella delle trincee – ha confermato il sindaco –. I ritrovamenti sono davvero significativi e testimoniano con chiarezza la presenza di un insediamento romano di notevole importanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

