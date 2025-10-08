Tra tradizione musica e Oktoberfest riparte la Sagra di Stra
Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Sagra Paesana di Stra, giunta alla 277esima edizione, che si terrà da venerdì 10 a martedì 14 ottobre. Cinque giorni di festa, tradizione e divertimento che quest’anno si presenteranno con tante novità e iniziative per tutte le età. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
