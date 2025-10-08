Tra Ribera e Caltabellotta nasce il Giardino della Pace | la musica diventa linguaggio di bellezza e dialogo

Un giardino sospeso tra cielo e mare, dove la natura incontra la musica e l’arte si fa linguaggio di pace. È stato inaugurato, al termine della marcia della pace degli studenti, il Giardino della pace sorto tra Ribera e Caltabellotta nell’ambito di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Arte, natura e dialogo: la marcia della pace inaugura il giardino tra Ribera e Caltabellotta

