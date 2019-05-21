Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Calcio: Dazn scrive a utenti ‘pezzotto’ e chiede risarcimento 500 euro lapresse.it
Matri: «Bonny e Esposito avrebbero avuto più spazio l’anno scorso, ecco il mio voto al mercato» internews24.com
Sotto la pelle dei capolavori: Art from Inside illumina Palazzo Reale sbircialanotizia.it
Estonia-Italia, sesta giornata Gruppo I qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla sport.periodicodaily
Juve-Milan, Moggi non ha dubbi: «Nel calcio conta fare gol. Ecco chi avrebbe meritato ai punti» calcionews24.com
Dazn chiede i danni agli utenti del pezzotto: 500 euro per non andare in causa panorama.it
Juve Milan, Moggi non ha dubbi: «Nel calcio conta fare gol. Ecco chi avrebbe meritato ai punti»
Moggi Juve Milan: l’ex dirigente boccia la Juventus e premia i rossoneri dopo lo 0-0 dell’Allianz S... ► calcionews24.com
Winx: a Lucca Comics arriva il nuovo gioco da tavolo del ventennale
Nel ventesimo anniversario delle Winx, prende vita un nuovo gioco da tavolo: Winx vs Trix – Sfida p... ► sbircialanotizia.it
Calcio: Dazn scrive a utenti ‘pezzotto’ e chiede risarcimento 500 euro
Dazn, titolare dei diritti tv del campionato di Serie A, ha inviato una lettera ai tifosi di calcio... ► lapresse.it
Roma, Koné si prende la scena: i dati lo premiano tra i migliori della Serie A
La Roma si gode la sosta per le Nazionali da capolista della Serie A, un risultato che conferma l’o... ► sololaroma.it
Il segreto di Enrico Casella: cosa il rugby ha insegnato al CT delle Fate azzurre
Rugby e ginnastica artistica: due mondi lontani? Forse meno di quanto pensi! Nella nuova puntata di ... ► oasport.it
Torna a Gattorna la Festa del Fungo e Sagra della Ballotta, con fiera e specialità gastronomiche
Sabato 11 e domenica 12 ottobre a Gattorna, in Val Fontanabuona, si svolgerà la 39^ edizione della... ► genovatoday.it
L’ultimatum di Dazn agli utenti pirata: pagate 500 euro entro una settimana o procederemo per vie legali
Cinquecento euro entro una settimana per non incorrere in conseguenze legali. È l’ultimatum inviato... ► ilfattoquotidiano.it
Istat: cala fiducia istituzioni. Presidenza Mattarella tra le più affidabili
Gli italiani appaiono sempre più sfiduciati nei confronti delle istituzioni, secondo l’Istat. Non s... ► tv2000.it
Emis Killa truffato da una falsa raccolta fondi: la beneficenza si trasforma (ancora) in un caso social
Un gesto di solidarietà si è trasformato in un incubo mediatico. Emis Killa, convinto di aiutare un... ► panorama.it
La Forza Di Una Donne 2, Anticipazioni Turche: Arriva ?dil Yaz?c? Spina Nel Fianco Per ?irin!
?dil Yaz?c? fa tremare ?irin in La Forza di una Donna: inizia lo scontro. L’arrivo di ?dil Yaz?c? ... ► uominiedonnenews.it
“La Sla ha perso”, suicidio assistito per una 44enne campana
Tempo di lettura: 3 minutiAda potrà accedere alla morte volontaria quando vorrà e quando la sua te... ► anteprima24.it
Credito assunzione detenuti: domande entro il 31 ottobre
Nel panorama delle politiche di reinserimento sociale, il legislatore ha previsto una serie di agevo... ► fiscooggi.it
All's Fair su Disney+, tutto sul nuovo legal drama di Ryan Murphy con Kim Kardashian e Naomi Watts
Un nuovo legal drama in arrivo. Disney+ annuncia All's Fair, la serie firmata da Ryan Murphy - il ... ► today.it
Gattuso orgoglioso: «Sento tanta responsabilità a essere CT della Nazionale. Sarà dura ma…» Le parole dell’allenatore in vista dei prossimi impegni
di Redazione JuventusNews24Gattuso orgoglioso del suo impegno da CT della Nazionale: tutte le dichia... ► juventusnews24.com
Allarme per la Garisenda, rilevata rotazione positiva: “Serve cautela”
Bologna, 8 ottobre 2025 - E' stata rilevata una rotazione positiva della Garisenda a seguito dei la... ► ilrestodelcarlino.it
Alberto Stefani è il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Veneto: «Per me è l?onore più grande»
VENETO - Ora è ufficiale e ad annunciarlo è stato lui stesso sui suoi canali social: Alberto Stefani... ► ilgazzettino.it
Terni, l’economista Jeffrey Sachs: “Necessario un piano di connessione energetica tra Europa, Medio Oriente e Nord Africa”
La biblioteca di Arvedi Ast ha ospitato il convegno La transizione verso l’energia pulita e la sos... ► ternitoday.it
Jennifer Lopez, il look Office Siren con tocco stravagante a New York
Jennifer Lopez sembra inarrestabile a New York: tra apparizioni televisive, red carpet e première i... ► dilei.it
Centrodestra, c'è l'annuncio: Luigi Lobuono candidato governatore in Puglia
Il centrodestra ha trovato l'intesa sul candidato governatore in Puglia e in Campania. Per la poltro... ► quotidianodipuglia.i
Manovra, Conte: terapia d’urto su tasse, famiglie, sanità, industria
Roma, 8 ott. (askanews) – “Dobbiamo lanciare un appello forte e invocare misure straordinarie: no... ► ildenaro.it
Frontale auto moto, il centauro fa un volo di 15 metri
Intorno alle 19 e 30 di questa sera, un motociclista è stato sbalzato dopo che il mezzo che guidav... ► udinetoday.it
CSI, George Eads racconta l’episodio diretto da Quentin Tarantino: “Ecco il retroscena sepolto vivo"
L'interprete di Nick Stokes nella longeva serie crime in onda dal 2000 al 2015 ha confessato una fra... ► movieplayer.it
Il cortometraggio di Diritti (Xnl Fare Cinema) sarà presentato in "Alice nella città"
Sarà presentato mercoledì 15 ottobre alle ore 16.00 ad Alice nella Città nella sezione Onde Corte ... ► ilpiacenza.it
LIVE Real Madrid Roma 6 2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: gol di Navarro, giallorosse sotto di quattro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77? Due cambi per parte: per le spagnole entrano Athenea ... ► oasport.it
Nubifragio su Ostuni, il sindaco: "Emergenza affrontata con prontezza e responsabilità"
Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'Amministrazione comunale di Ostuni in risposta alle accuse d... ► brindisireport.it
Ibrahimovic svela: «Avrei potuto giocare con un’altra italiana, il nome…»
di Redazione Inter News 24Le parole di Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore dell’Inter, sul suo passato... ► internews24.com
Edmondo Cirielli annuncia ufficialmente la candidatura a presidente della Campania
«Rialziamoci per tornare grandi!». Con questo slogan, accompagnato da una sua foto firmata con le ... ► avellinotoday.it
Coppa Italia, Us Città di Fasano batte il Gravina e passa il turno
FASANO - L’Us Città di Fasano regola con un secco 3-0 il Gravina al “Vito Curlo”, guadagnando l’ac... ► brindisireport.it
Serpico: la storia vera dietro il film con Al Pacino
Serpico: la storia vera dietro il film con Al Pacino Diretto da Sidney Lumet, Serpico (1973) è uno ... ► cinefilos.it
Dazn ha scritto agli utenti pirata chiedendo un indennizzo di 500 euro
Dazn sta inviando lettere alle persone che hanno utilizzato il ‘pezzotto’ per utilizzare la piattafo... ► lettera43.it
Caprile Juve, inizia la corsa per accaparrarsi il portiere del Cagliari: due rivali di Serie A fanno sul serio, ci sono importanti aggiornamenti
di Redazione JuventusNews24Caprile Juve, inizia la corsa per accaparrarsi il portiere del Cagliari: ... ► juventusnews24.com
Nicholas Hoult salta la reunion di X Men al New York Comic Con: "Non posso camminare né volare"
La star della saga sui mutanti ha disertato l'appuntamento con il cast e i fan all'evento newyorches... ► movieplayer.it
Sotto la pelle dei capolavori: Art from Inside illumina Palazzo Reale
Un viaggio nel cuore della pittura dal Quattrocento al Settecento prende forma a Palazzo Reale di M... ► sbircialanotizia.it
[PSVITA] Beat Banger Arriva su PS Vita: La Guida Completa alla V0.99
Attenzione tutti i ritmici e amanti delle custom song! La scena homebrew della PS Vita si arricchis... ► gamesandconsoles.net
Recensione Pixel Buds 2a: cuffiette smart, comode e bilanciate come le Pro, ma costano meno
Abbiamo provato le Pixel Buds 2a, cuffiette relativamente economiche ma comodissime, leggere e sma... ► tuttotech.net
“Ti faccio fare la stessa fine di Giulia Cecchettin”, 53enne di Chieti condannato a due anni
«Ti faccio fare la stessa fine di Giulia Cecchettin , ti ammazzo e ti butto per strada». Mentre l'It... ► gazzettadelsud.it
Fissati i funerali di Giuseppe: proclamato il lutto cittadino
E’ il giorno dell’addio. San Prisco si prepara dare l’ultimo saluto a Giuseppe Sanfelice, il ragaz... ► casertanews.it
Gaza, cessate il fuoco a un passo: «Giovedì la firma». Su cosa c’è intesa tra Israele e Hamas – La diretta
Riprendono i colloqui in Egitto tra Hamas e Israele, con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. Le ... ► open.online
West Bromwich Albion Juve Premier League International Cup 0 0 LIVE: sono i bianconeri a fare la partita, Pugno ci prova ancora – VIDEO
di Nicolò Corradino West Bromwich Albion Juve Premier League International Cup LIVE: sintesi, movio... ► juventusnews24.com
Gattuso sicuro: «Italia, responsabilità e orgoglio per te! Sarà dura, ma penso che…»
Gattuso emozionato: «Sento responsabilità e orgoglio come CT dell’Italia» Rino Gattuso, nuovo commi... ► calcionews24.com
Inter Women, trionfo contro il Vllaznia in Europa Cup: è 7 0, passaggio del turno già ipotecato!
di Redazione Inter News 24Inter Women, il ritultato del secondo turno di qualificazione di Uefa Euro... ► internews24.com
Steward.exe: musica ed etica nell’era dell’AI
Steward.exe nasce come incontro tra visione creativa e rigore etico: un progetto in cui musica e pe... ► sbircialanotizia.it
Terni, la canzone ‘Bandecchi tu non ci azzecchi’ diventa un ‘tormentone’: “Attenzione concentrata sul messaggio”
E’ stata lanciata nel corso della manifestazione dello scorso 4 ottobre. In pochi giorni è diventa... ► ternitoday.it
Dazn chiede i danni agli utenti del pezzotto: 500 euro per non andare in causa
Dazn va all’attacco e ora chiede ai pirati del web di pagare per non finire in causa. Una svolta ne... ► panorama.it
Regionali, accordo nel centrodestra: Cirielli in Campania, Stefani in Veneto e Lobuono in Puglia. E Fdi "prenota" la Lombardia
Con l'avvicinarsi delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, in Campania, Veneto e Puglia, il pi... ► ilmessaggero.it
Torna la raccolta di occhiali usati organizzata dai club Lions di Ostuni
OSTUNI - I club Lions Ostuni Host e Ostuni Città Bianca, come ogni anno, nel mese di ottobre dedic... ► brindisireport.it
Ex Milan, ufficiale: Conceicao è il nuovo allenatore dell’Al Ittihad
L'ex allenatore del Milan Sergio Conceicao è ufficialmente il nuovo allenatore dell'Al Ittihad. Ecco... ► pianetamilan.it
La Fenice, i sindacati annunciano uno sciopero il 17 contro la nomina di Venezi a direttore musicale
AGI - La Rsu, unitamente alle organizzazioni sindacali del Teatro La Fenice di Venezia, ha proclama... ► agi.it
Roma, nuovo corteo pro Pal sfila davanti al Colosseo
Roma, 8 ott. (askanews) - A Roma sfila davanti al Colosseo il nuovo corteo pro-Palestina diretto ver... ► quotidiano.net
West Bromwich Albion Juve Premier League International Cup 0 0 LIVE: inizia il match! – VIDEO
di Nicolò Corradino West Bromwich Albion Juve Premier League International Cup LIVE: sintesi, movio... ► juventusnews24.com
Albo educatori, ok dal CdM a percorso integrativo per chi ha maturato almeno 3 anni di esperienza nei servizi per l’infanzia
Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un intervento normativo proposto dal Ministero de... ► orizzontescuola.it
Calhanoglu, si riapre la pista per quella squadra a gennaio? La situazione del centrocampista dell’Inter
Inter Calhanoglu: chiarita la coincidenza con il Galatasaray, nessun contatto per il centrocampista... ► calcionews24.com
Gravina sull’Italia: «Nostalgia? Dobbiamo guardare avanti! La maglia dell’Italia significa…»
Gravina: «La maglia dell’Italia è storia e responsabilità, non nostalgia» Il presidente della FIGC,... ► calcionews24.com
Sossio Aruta torna a Uomini e Donne? Le rivelazioni che fanno sognare i fan
Sossio Aruta pronto al ritorno nel parterre over di Uomini e Donne: parla di nuovi amori e sog... ► gossipnews.tv
Tacchinardi attacca: «Juve criticata, ma ha gli stessi punti degli ingiocabili dell’Inter»
di Redazione Inter News 24Le parole di Lele Adani, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inte... ► internews24.com
Egonu: "Grazie alle vittorie sportive stiamo sconfiggendo il razzismo"
L'azzurra ospite di 'Porta a Porta': "I successi delle varie nazionali italiane ci hanno fatto fare ... ► gazzetta.it
Saoirse Ronan nel cast dei film sui Beatles con il ruolo di Linda McCartney
L'attrice sarà coinvolta nell'ambizioso progetto diretto da Sam Mendes che racconterà la storia di o... ► movieplayer.it
Massimo Giannini, chi sono la moglie Antonella e i figli Valerio e Flavia
Massimo Giannini è sposato con Antonella, donna molto riservata, con cui condivide la sua vita prat... ► metropolitanmagazine
Volturara accoglie il nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Solofra
VOLTURARA – Questa mattina, presso la sede comunale, l’Amministrazione comunale di Volturara ha ac... ► avellinotoday.it
Firenze: il Comune intitola due strade a Ernestina Paper e Marie Curie
Si è svolta oggi, 8 ottobre 2025, a Firenze la cerimonia di intitolazione di due strade a Marie Cur... ► firenzepost.it
L’impresa folle di Kilian Jornet, l’ultrarunner che sta scalando tutti i Quattordicimila degli USA
Kilian Jornet p un ukltrarunner spagnolo di soli 37 anni capace di imprese ai limiti dell'umano. La... ► fanpage.it
Coldiretti e campagna amica celebrano i campioni del mondo di pallavolo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 Coldiretti e Campagna Amica hanno voluto celebrare i campion... ► open.online