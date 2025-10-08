Tra cartoline e cataloghi | a Cortemaggiore una mostra dei documenti della casa editrice Garioni
In occasione del 120esimo anniversario dalla fondazione della ditta Editrice Garioni, nei giorni 11 e 12 ottobre, nel comune di Cortemaggiore verrà allestita una mostra di cartoline, documenti, cataloghi e materiale vario prodotti dalla casa editrice Garioni.«Vi aspettiamo tutti a Cortemaggiore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: cartoline - cataloghi
Tra cartoline e cataloghi: a Cortemaggiore una mostra dei documenti della casa editrice Garioni - In occasione del 120esimo anniversario dalla fondazione della ditta Editrice Garioni, nei giorni 11 e 12 ottobre, nel comune di Cortemaggiore verrà allestita una mostra di cartoline, documenti, ... Secondo ilpiacenza.it
Cartoline dal circuito. Dal primo Gp a oggi, un’epopea in mostra - Si faceva così prima di Internet e degli smartphone, ma la tradizione non si spegne grazie all’impegno del circolo filatelico ... Lo riporta quotidiano.net