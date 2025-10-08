Totti | Soulè in nazionale? Magari Mio audio? Forse è opera di IA…

AGI - “Soulè sta facendo la differenza, è un giovane della Roma e sta bene fisicamente. Spero che possa far parte della Nazionale italiana”. Francesco Totti, protagonista della presentazione di Roast in Peace il nuovo programma di Amazon Prime Video, parla della squadra giallorossa e del suo momento positivo. “È partita con il piede giusto – ha aggiunto – nessuno si aspettava questa partenza, speriamo che possa continuare su questa strada”. Sul nuovo tecnico Gasperini, Totti ha osservato: “Diciamo la verità, ancora non abbiamo visto del tutto il suo gioco, però penso che sia di buon auspicio”. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Totti: “Soulè in nazionale? Magari. Mio audio? Forse è opera di IA…”

