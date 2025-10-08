Totti smentisce l’audio sui rigori della Roma | Creato con l' Intelligenza artificiale
Dopo giorni di polemiche sul presunto audio in cui Francesco Totti commentava ironicamente i tre rigori sbagliati dalla Roma contro il Lille, l’ex capitano giallorosso chiarisce: «Il mio audio uscito sul web? Maddai. ti dico solo una cosa: intelligenza artificiale, proprio!». Durante la presentazione del suo nuovo programma Roast in Peace su Amazon Prime Video, Totti ha così negato ogni coinvolgimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: totti - smentisce
