Totti smentisce l’audio sui rigori della Roma | Creato con l' Intelligenza artificiale

Feedpress.me | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo giorni di polemiche sul presunto audio in cui Francesco Totti commentava ironicamente i tre rigori sbagliati dalla Roma contro il Lille, l’ex capitano giallorosso chiarisce: «Il mio audio uscito sul web? Maddai. ti dico solo una cosa: intelligenza artificiale, proprio!». Durante la presentazione del suo nuovo programma Roast in Peace su Amazon Prime Video, Totti ha così negato ogni coinvolgimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

totti smentisce l8217audio sui rigori della roma creato con l intelligenza artificiale

© Feedpress.me - Totti smentisce l’audio sui rigori della Roma: “Creato con l'Intelligenza artificiale”

In questa notizia si parla di: totti - smentisce

totti smentisce l8217audio rigoriTotti smentisce l’audio sui rigori della Roma: “Creato con l'Intelligenza artificiale” - Dopo giorni di polemiche sul presunto audio in cui Francesco Totti commentava ironicamente i tre rigori sbagliati dalla Roma contro il Lille , l’ex capitano ... Riporta gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Totti Smentisce L8217audio Rigori