Toscana Tomasi scuote la roccaforte rossa | La gente vuole concretezza non paura

«Mi meraviglierei dicesse il contrario». Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana, risponde così, in un’intervista a Repubblica, a Eugenio Giani, convinto che il centrosinistra segnerà un “2 a 1” dopo le sconfitte di Marche e Calabria. Ma Tomasi non arretra: «Lui è avvantaggiato per la tradizione di questa terra. Ma non la do per persa. La Toscana non è rossa, la gente vuole concretezza». Tomasi: “La Toscana vuole concretezza”. Tomasi rivendica di aver fatto una campagna «in prima persona, sui temi, libero ». Leggi anche Toscana, Tomasi cresciuto di 10 punti in un mese e mezzo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

