Torre Guaceto ampliamento area marina protetta | al via il monitoraggio habitat

BRINDISI - Si sono conclusi pochi giorni fa i monitoraggi di Greenpeace Italia nei fondali dell’area marina protetta (Amp) di Torre Guaceto, per valutare lo stato di salute di Posidonia oceanica e del coralligeno, tra gli habitat con il più elevato grado di biodiversità di tutto il mar. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

