Torre Guaceto ampliamento area marina protetta | al via il monitoraggio habitat
BRINDISI - Si sono conclusi pochi giorni fa i monitoraggi di Greenpeace Italia nei fondali dell’area marina protetta (Amp) di Torre Guaceto, per valutare lo stato di salute di Posidonia oceanica e del coralligeno, tra gli habitat con il più elevato grado di biodiversità di tutto il mar. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Open Day a Torre Guaceto – 12 Ottobre 2025 Partecipa a una giornata speciale nella natura, gratuita e aperta a tutti! Nell'ambito della campagna di sensibilizzazione del progetto ASPEH – Adriatic SPEcies and Habitats of coastal areas, finanziato dal Pro
