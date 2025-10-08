Torre Faro lavori fermi e rifiuti all' ingresso delle case

8 ott 2025

Appena iniziati e già fermi. A Torre Faro gli abitanti hanno iniziato a rumoreggiare perché da settimane non si vedono più gli operai impegnati nei lavori di realizzazione della nuova piazza. In più davanti alle abitazioni sostano indisturbati i materiali di scavo e questo sta facendo crescere la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

