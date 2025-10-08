Torre Faro lavori fermi e rifiuti all' ingresso delle case
Appena iniziati e già fermi. A Torre Faro gli abitanti hanno iniziato a rumoreggiare perché da settimane non si vedono più gli operai impegnati nei lavori di realizzazione della nuova piazza. In più davanti alle abitazioni sostano indisturbati i materiali di scavo e questo sta facendo crescere la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: torre - faro
Torre Faro si prepara ad una nuova traversata dello Stretto: come cambia la viabilità
Dieci quintali di materiale, sequestri sulla spiaggia di Torre Faro
VIDEO | Torre Faro, procedono i lavori per la pista ciclopedonale "Laguna di Capo Peloro"
Lo "street collage" sbarca a Messina: ecco le opere sui muri di Torre Faro. Le ha realizzate l'artista Demetrio Di Grado. "Messaggi di speranza o di denuncia, qualcosa che va oltre la censura" #messina #capopeloro - facebook.com Vai su Facebook
#Terremoto in Sicilia. Il sisma di magnitudo 2.6 è stato registrato da @INGVterremoti alle 04:38 e localizzato ad una profondità di 15.3 km a Torre Faro (ME) - X Vai su X