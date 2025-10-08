Due giornate all’insegna dello sport, della memoria e dello spirito di comunità. La palestra comunale Falcone e Borsellino ha ospitato la 17ª edizione del Torneo Casero, appuntamento ormai storico dedicato a Giovanni Casero, indimenticato presidente della Polisportiva Canegrate. L’evento, organizzato come ogni anno dalla società oggi guidata dalla figlia Luisangela Casero, ha richiamato un pubblico numeroso e caloroso, riempiendo gli spalti della palestra comunale per sostenere le tante squadre giovanili femminili e maschili impegnate nelle diverse categorie: Under 13, Under 14, Under 16, Under 18, fino alla prima divisione femminile e alla seconda maschile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torneo Casero: due giorni di sport, ricordi e amicizia