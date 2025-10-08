Tornano le Giornate Fai di autunno | nel weekend visite e itinerari a Lecce e in otto Comuni

LECCE - Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate Fai d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre in 350 città, da nord a sud della Penisola.Torna infatti nel fine. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: tornano - giornate

Tornano le giornate Fai d’Autunno: porte aperte alla Villa di Giuseppe Verdi

A Figline e Incisa tornano "I sabato della cultura", tre giornate per scoprire i tesori nascosti del territorio

“Ama il tuo quartiere”: tornano le giornate del riciclo a Roma

L’11 e il 12 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno! Potrai visitare oltre 700 luoghi eccezionali in Italia, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici. Sei un iscritto al FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano? Ti ricordiamo ch - facebook.com Vai su Facebook

Catania, tornano nel fine settimana le Giornate FAI d’autunno - E’ il tema delle Giornate FAI d’autunno, che si terranno nel prossimo fine settimana. Da livesicilia.it

Palermo, tornano le giornate del Fai: visitabili 4 gioielli del capoluogo - PALERMO – Saranno quattro i luoghi protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025 in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre nel capoluogo siciliano. Scrive livesicilia.it