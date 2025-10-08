Dagli autori europei dell’Otto e Novecento ai racconti per l’infanzia nell’Italia post unitaria, dagli anniversari dedicati a Piero Gobetti, Giovanni Amendola e San Francesco alla novità di questa edizione: tre focus sul rapporto tra arti visive e letteratura. Dal 13 ottobre al 30 marzo tornano per il terzo anno i ‘ Lunedì della cultura ’, gli appuntamenti – a ingresso gratuito – organizzati a palazzo Ducale dall’associazione Amici di Enrico Pea. "Abbiamo in calendario più di venti lezioni aperte a tutta la cittadinanza ma con lo sguardo rivolto alle nuove generazioni, che potranno fruire i contenuti anche via streaming – ha spiegato la presidente Giovanna Bellora - Quest’anno il programma è ancora più ricco grazie alla partnership con la Fondazione Centro studi sull’arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tornano i ‘Lunedì della Cultura’. Alla scoperta dei maestri del ’900